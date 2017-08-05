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Бастрыкин поручил взять на контроль дело врача, которая ударила младенца в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил взять на контроль дело врача, которая ударила младенца в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Сейчас выясняется, насколько сильный вред нанесла медик ребенку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать расследование уголовного дела о причинении травм новорожденному при патронажном осмотре.

В Следственном комитете сообщают, что на данный момент изымается медицинская документация, уже назначена судебная экспертиза. В скором времени будет установлен вред здоровью, который получил новорожденный из-за действий врача.

– Допрашиваются медицинские работники, также в ближайшее время будут допрошены родители ребёнка, – сообщила представитель Следственного Комитета Светлана Петренко. – В ходе следствия будет дана объективная правовая оценка действиям медицинского работника. Кроме того, в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к причинению медицинским работником травмы новорождённому ребёнку, и в компетентные органы будет внесено представление, чтобы исключить такого рода обстоятельства впредь.

  • Напомним, об инциденте рассказала мама ребенка Виктория Крамер. По ее словам, после того, как младенец ударился головой, врач заявила, что ничего страшного не произошло, дала советы по кормлению и ушла. Между тем у ребенка появилась гематома, родители отвезли девочку в больницу, где у нее диагностировали тупую травму головы и рассечение лобной области.

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Администратор, 06.08.2017, 21:12
Тэги: Дети
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