Две екатеринбурженки вышли в финал конкурса на самую красивую улыбку

Итоги конкурса будут известны 8 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017
В полуфинале конкурса «Улыбка Вселенной — 2017» оказались две жительницы Екатеринбурга. Всего в полуфинал вышло 14 россиянок.
Анна Аракелян работает в сфере коммунальных услуг.
— Я часто получаю комплименты о красивой улыбке. Каждый свой день я начинаю с улыбки — все проблемы так решаются намного проще.
Елена Абрамова работает в сфере дорожного строительства.
— Когда улыбаешься, все проблемы кажутся намного меньше, — уверяет девушка.
- Исход полуфинала станет известен 8 августа в 12:00 по Москве: из 14 россиянок путем SMS-голосования выберут трех красоток.
- Международный конкурс «Улыбка Вселенной» — это модный социально-значимый конкурс, в котором могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет и без ограничения возраста. Социальный статус и гражданство не важны.