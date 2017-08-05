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Две екатеринбурженки вышли в финал конкурса на самую красивую улыбку

Две екатеринбурженки вышли в финал конкурса на самую красивую улыбку
16+
Фото: pixabay.com
Итоги конкурса будут известны 8 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

В полуфинале конкурса «Улыбка Вселенной — 2017» оказались две жительницы Екатеринбурга. Всего в полуфинал вышло 14 россиянок.

Анна Аракелян работает в сфере коммунальных услуг.

— Я часто получаю комплименты о красивой улыбке. Каждый свой день я начинаю с улыбки — все проблемы так решаются намного проще.

Елена Абрамова работает в сфере дорожного строительства.

— Когда улыбаешься, все проблемы кажутся намного меньше, — уверяет девушка.

  • Исход полуфинала станет известен 8 августа в 12:00 по Москве: из 14 россиянок путем SMS-голосования выберут трех красоток.
  • Международный конкурс «Улыбка Вселенной» — это модный социально-значимый конкурс, в котором могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет и без ограничения возраста. Социальный статус и гражданство не важны.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 06.08.2017, 18:47
Тэги: Красота, Женщины
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