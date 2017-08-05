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Лето закончилось: прогноз погоды в Екатеринбурге на следующую неделю

Лето закончилось: прогноз погоды в Екатеринбурге на следующую неделю
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Всю неделю будут идти дожди.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

На эту рабочую неделю, с 7 по 11 августа, синоптики обещают нам отнюдь не летнюю погоду.

7 августа нам обещают дожди с грозами, столбик термометра может подняться до 22 градусов. Это будет самый теплый день недели.

Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, также целый день будут идти дожди. Однако температура будет держаться уже не выше 20 градусов, а ночью и вовсе упадет до 14.

В четверг снова будет идти дождь, а столбик термометра опустится до 18 градусов. 

Единственным днем без дождя обещает быть пятница, 11 августа. Однако в этот день будет и самая низкая температура - до плюс 17 градусов. Ночью она и вовсе упадет до 10 градусов.

  • В выходные нам также обещают дожди и температура воздуха ниже 20 градусов.

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Администратор, 06.08.2017, 21:34
Тэги: Погода
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