Лето закончилось: прогноз погоды в Екатеринбурге на следующую неделю

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017
На эту рабочую неделю, с 7 по 11 августа, синоптики обещают нам отнюдь не летнюю погоду.
7 августа нам обещают дожди с грозами, столбик термометра может подняться до 22 градусов. Это будет самый теплый день недели.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, также целый день будут идти дожди. Однако температура будет держаться уже не выше 20 градусов, а ночью и вовсе упадет до 14.
В четверг снова будет идти дождь, а столбик термометра опустится до 18 градусов.
Единственным днем без дождя обещает быть пятница, 11 августа. Однако в этот день будет и самая низкая температура - до плюс 17 градусов. Ночью она и вовсе упадет до 10 градусов.
- В выходные нам также обещают дожди и температура воздуха ниже 20 градусов.
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