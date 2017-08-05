На врача из Екатеринбурга, ударившего новорожденного, завели уголовное дело

После произошедшего медик уверяла родителей, что все в норме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Следственный комитет 6 августа возбудил уголовно дело в отношении патронажного врача. По данным ведомства, во время визита на дом медик совершила ошибку при совершении необходимых манипуляций, ребенок в результате ударился головой о бортик пеленального столика.

– Впоследствии мать ребенка обращалась в больницу, где врачи поставили девочке диагноз: "тупая травма головы, рассечение лобной области", – комментируют в Следственном комитете.

Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент следователи проводят опросы как пострадавшей стороны, так и нанесшей травмы. Также планируется провести судебную экспертизу для того, чтобы установить тяжесть вреда, нанесенного ребенку.