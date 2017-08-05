На врача из Екатеринбурга, ударившего новорожденного, завели уголовное дело

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017
Следственный комитет 6 августа возбудил уголовно дело в отношении патронажного врача. По данным ведомства, во время визита на дом медик совершила ошибку при совершении необходимых манипуляций, ребенок в результате ударился головой о бортик пеленального столика.
– Впоследствии мать ребенка обращалась в больницу, где врачи поставили девочке диагноз: "тупая травма головы, рассечение лобной области", – комментируют в Следственном комитете.
Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На данный момент следователи проводят опросы как пострадавшей стороны, так и нанесшей травмы. Также планируется провести судебную экспертизу для того, чтобы установить тяжесть вреда, нанесенного ребенку.
- Врач после произошедшего уверяла родителей, что ничего страшного не произошло. Она дала несколько советов по кормлению и ушла. Родители же, однако, решили обратиться в больницу.