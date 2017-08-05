Подруга прислала заключенному из Екатеринбурга телефон в масленке

Адресат посылки не понесет за нее никакого наказания. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017 Весьма необычным способом пыталась передать телефон за решетку жительница Свердловской области. Она положила его в упаковку сливочного масла с двойным дном. Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко пояснил, что наказание получит именно девушка, которая пыталась передать телефон. Вероятно, она получит штраф. А вот заключенный не понесет никакого дополнительного наказания. Мужчина, которому пытались передать телефон, сидит за изготовление и хранение наркотиков без цели сбыта. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 06.08.2017, 20:14

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Администратор , 06.08.2017, 20:14Тэги: Еда Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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