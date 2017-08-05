В Екатеринбурге выбросили младенца в пакете

Медики успели вовремя – ребенок жив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Сегодня около 7.30 в полицию Екатеринбурга поступил звонок из скорой. Медики сообщили о том, что на улице Технической кто-то выбросил ребенка в пакете. Медицинским работникам об этом сообщил неизвестный мужчина.

Полицейские выехали на место, младенец жив. Сейчас его доставили в больницу № 14.

Сейчас полицейские ведут поквартирный обход. Также правоохранители пытаются установить личность звонившего мужчины.

Просьба всех, кто располагает информацией, способной помочь в установлении обстоятельств данного происшествия, сообщить ее по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или по линии "02".

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