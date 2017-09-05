Дениса Мурашова, протаранивший «Космос», арестовали до 3 ноября

Инцидент произошел ранним утром 4 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Сегодня, 6 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Дениса Мурашова, протаранившего ККТ "Космос" на автомобиле, начиненном газовыми баллонами.
– Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте Д.Мурашова, подозреваемого в поджоге ККТ "Космос". Мера пресечения избрана до 3 ноября 2017 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 3 дней, – рассказали в Ленинском районном суде.
- Мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания.