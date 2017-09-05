Эксперты назвали район Екатеринбурга с самой чистой питьевой водой

Пробы проверялись по 80 показателям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Исследования, проведенные "Водоканалом" в августе, показали, что самая чистая питьевая вода – у жителей Кировского района.

Контроль качества питьевой воды включает 2,5 тысячи исследований проб по 80 показателям. Пробы берутся в водоисточниках, в процессе подготовки, на фильтровальных станциях, в контрольных точках городских распределительных сетей.

Исследование в августе показало, что лучшие показатели продемонстрировала питьевая вода в Кировском районе. В нем самое низкое значение показателей "марганец" и "алюминий", сообщили в администрации города.

В Ленинском районе зафиксировали самое низкое в Екатеринбурге значение показателя "цветность", в Верх-Исетском районе – самое низкое значение покзаателя "мутность", в Чкаловском – показателя "железо".

Во всех районах города отмечены нулевые значения по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

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