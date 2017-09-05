Марина Влади выступила на вечере памяти Высоцкого в ККТ «Космос» в Екатеринбурге

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Французская актриса и вдова Владимира Высоцкого Марина Влади прилетела в Екатеринбург ради творческого вечера, посвященного творчеству музыканта, сообщили в областном департаменте информполитики.

Во время своего выступления актриса отметила музей Высоцкого в Екатеринбурге, который открылся в 2013 году. В музее восстановлен гостиничный номер, в котором музыкант жил, когда находился в Свердловске. Среди экспонатов музея есть Mercedes, принадлежавший Высоцкому, и самый ценный экспонат - стихотворение музыканта, написанное им до полтора месяца до смерти и посвященное супруге.

Во время мероприятия Марине Влади вручили премию "Жены декабристов XX века". Вечер завершился концертом, в котором принял участе музыкант Алексей Кудрявцев, который спел известные композиции Высоцкого.

Марина Влади стала первой, кому вручили премию "Жены декабристов XX века". Премию будут присуждать женщинам, которые помогли своим супругам добиться успеха и при этом сами стали успешными.

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