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Марина Влади выступила на вечере памяти Высоцкого в ККТ «Космос» в Екатеринбурге

Марина Влади выступила на вечере памяти Высоцкого в ККТ "Космос" в Екатеринбурге
16+
Фото: vk.com/museumvisotsky
Актрису не испугал инцидент с кинотеатром, произошедший днем ранее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Французская актриса и вдова Владимира Высоцкого Марина Влади прилетела в Екатеринбург ради творческого вечера, посвященного творчеству музыканта, сообщили в областном департаменте информполитики.
 
Марина Влади выступила в ККТ "Космос", несмотря на инцидент, который произошел утром 4 сентября. Тогда, напомним, неадекватный мужчина въехал в двери кинотеатра на УАЗе, который затем поджег. Однако это не остановило актрису и поклонников творчества Высоцкого, которые все же пришли в кинотеатр вечером 5 сентября.
 
Во время своего выступления актриса отметила музей Высоцкого в Екатеринбурге, который открылся в 2013 году. В музее восстановлен гостиничный номер, в котором музыкант жил, когда находился в Свердловске. Среди экспонатов музея есть Mercedes, принадлежавший Высоцкому, и самый ценный экспонат - стихотворение музыканта, написанное им до полтора месяца до смерти и посвященное супруге. 
 
Во время мероприятия Марине Влади вручили премию "Жены декабристов XX века". Вечер завершился концертом, в котором принял участе музыкант Алексей Кудрявцев, который спел известные композиции Высоцкого. 
  • Марина Влади стала первой, кому вручили премию "Жены декабристов XX века". Премию будут присуждать женщинам, которые помогли своим супругам добиться успеха и при этом сами стали успешными.

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Маша Шмурыгина, 06.09.2017, 14:06
Тэги: Знаменитости
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