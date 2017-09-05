На выборах губернатора Свердловской области ожидается низкая явка

Новый глава региона будет занимать пост ближайшие пять лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Специалисты экспертного института социальных исследований считают, что явка избирателей на губернаторских выборах в Свердловской области будет ниже 40 процентов. При этом регион относится к типу территории с низким уровнем гражданского участия, передает ТАСС.

В лидерах стоят Саратовская и Белгородская области, а также Мордовия.

В Свердловской области выборы всегда проходили в два тура при низкой явке. Так, например, победа Евгения Ройзмана на выборах мэра в 2013 году была одержана при участии 33,6% горожан.

– Региональные традиции, урбанизация – где городского населения больше, там явка всегда ниже. Много факторов, но лучший прогностический инструмент – анализ традиций, – пояснил председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

На пост главы региона претендуют шесть человек.

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