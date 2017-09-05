Пайщики «Бухты Квинс» впервые за несколько лет увидят свои квартиры

С разрешения барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Пайщики жилого комплекса "Бухта Квинс" впервые увидят свои квартиры, которые не могут получить несколько лет. 7 сентября свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проведет им экскурсию с разрешения Александра Новикова.
Бард Новиков, обвиняемый в мошенничестве по делу "Бухты Квинс", является владельцем земли, на которой стоит жилой комплекс. Он разрешил показать пайщикам их квартиры, сообщает Znak.com со ссылкой на главу ЖСК "Бухта Квинс" Зилю Булатову.
Вместе с Мерзляковой в экскурсии примет участие и сам Новиков. Вместе с ним будет также другой фигурант уголовного дела "Бухты Квинс" – экс-замминистра экономики Свердловской области и партнер Новикова Михаил Шилиманов. Новиков, Шилиманов и Лариса Ассонова обвиняются в похищении 50 миллионов рублей у пайщиков жилого комплекса.
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