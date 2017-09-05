Пайщики «Бухты Квинс» впервые за несколько лет увидят свои квартиры

С разрешения барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Пайщики жилого комплекса "Бухта Квинс" впервые увидят свои квартиры, которые не могут получить несколько лет. 7 сентября свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проведет им экскурсию с разрешения Александра Новикова.

Вместе с Мерзляковой в экскурсии примет участие и сам Новиков. Вместе с ним будет также другой фигурант уголовного дела "Бухты Квинс" – экс-замминистра экономики Свердловской области и партнер Новикова Михаил Шилиманов. Новиков, Шилиманов и Лариса Ассонова обвиняются в похищении 50 миллионов рублей у пайщиков жилого комплекса.