Первые матчи на Центральном стадионе в Екатеринбурге пройдут весной

На обновленной арене состоятся три пробные игры.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Центральный стадион примет первые после реконструкции матчи весной следующего года.
Три пробных матча состоятся на стадионе, который после реконструкции получит название "Екатеринбург Арена", в марте и апреле. Какие именно команды встретятся на этом поле и приедет ли на игру российская сборная, пока неизвестно, сообщает Znak.com со ссылкой на заместителя министра спорта РФ Павла Новикова.
Работы на Центральном стадионе идут в соответствии с графиком или опережают его, рассказал гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский. Посетивший накануне Екатеринбург вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил готовность арены как очень высокую и выразил уверенность, что сдача объекта ЧМ-2018 в эксплуатацию начнется уже в октябре этого года.
- Павел Новиков также отметил, что Екатеринбург готовится к ЧМ-2018 успешнее, чем остальные города-участники мундиаля.
- 7 сентября в Екатеринбург приедет комиссия Международной федерации футбола (FIFA), которая проверит готовность инфраструктуры города к турниру.
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