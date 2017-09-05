Под Екатеринбургом уничтожили трехкилометровое поле конопли

Растения сожгли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге в районе Сибирского тракта уничтожили конопляное поле площадью 3,5 квадратных километра.

По предписанию полиции поле сожгли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу. Поле, на котором росла запрещенная культура, нашли в районе 14-го километра Сибирского тракта. Образцы растений направили на экспертизу, которая подтвердила, что на поле растет конопля.

Во время проверки полицейские выяснили, что поле принадлежит екатеринбургскому предприятию, которое давно не использует этот участок. Также было установлено, что растения росли произвольно, без признаков культивирования.