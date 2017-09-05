Предполагаемый виновник пожара в ККТ «Космос» на суде выглядел избитым

Следователи объясняют это ожогами, полученными в ходе инцидента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Денис Мурашов, протаранивший ККТ "Космос" на автомобиле, начиненном газовыми баллонами, вновь оказался в эпицентре внимания журналистов. На этот раз причиной повышенного интереса стало лицо предполагаемого поджигателя кинотеатра. Многие посчитали, что Мурашова избили.

Когда сегодня, 6 сентября, Ленинский районный суд выбирал Мурашову меру пресечения, журналисты обратили внимание на то, что лицо предполагаемого виновника поджога выглядело избитым.

Фото: znak.com

При этом, на видео допроса, проходившего накануне, на его лице гематом не было. Скриншот видео Е1.ru

Официальный представитель следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга в разговоре с НАШЕЙ объяснил, что это последствия инцидента 4 сентября.

– Просто у него начали проявляться следы ожогов, полученных во время пожара. Во время допроса они тоже были видны, но гораздо меньше, – отметил Шульга.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту НАШЕЙ пообещали дать комментарии завтра.

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