Предполагаемый виновник пожара в ККТ «Космос» на суде выглядел избитым

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Денис Мурашов, протаранивший ККТ "Космос" на автомобиле, начиненном газовыми баллонами, вновь оказался в эпицентре внимания журналистов. На этот раз причиной повышенного интереса стало лицо предполагаемого поджигателя кинотеатра. Многие посчитали, что Мурашова избили.
Когда сегодня, 6 сентября, Ленинский районный суд выбирал Мурашову меру пресечения, журналисты обратили внимание на то, что лицо предполагаемого виновника поджога выглядело избитым.
Фото: znak.com
При этом, на видео допроса, проходившего накануне, на его лице гематом не было.Скриншот видео Е1.ru
Официальный представитель следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга в разговоре с НАШЕЙ объяснил, что это последствия инцидента 4 сентября.
– Просто у него начали проявляться следы ожогов, полученных во время пожара. Во время допроса они тоже были видны, но гораздо меньше, – отметил Шульга.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту НАШЕЙ пообещали дать комментарии завтра.
- Денис Мурашов, протаранивший «Космос» пробудет под арестом до 3 ноября.
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