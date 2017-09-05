Наверх
В Свердловской области пьяный водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП и погиб
13:33, сегодня
Марина Влади выступила на вечере памяти Высоцкого в ККТ "Космос" в Екатеринбурге
14:06, сегодня
Рейс "Уральских авиалиний" из Турции в Екатеринбург отложили на 14 часов
13:31, сегодня
Дениса Мурашова, протаранившего "Космос", арестовали до 3 ноября
12:00, сегодня2
Какая зарплата у выпускников в Екатеринбурге
В Екатеринбурге у коммунальщиков забрали компьютеры за долги
11:41, сегодня
"Рядом с трупом найдены шкалики": в Екатеринбурге следователи разбираются, из-за чего погиб мужчина в сгоревшем ВАЗе
11:37, сегодня
В Свердловской области вынесли приговор еще одному "борзому" директору
11:14, сегодня
ВТБ в январе-июле увеличил чистую прибыль в 4 раза до 67,7 млрд рублей
В Свердловской области завод работал со взрывоопасными веществами без лицензии
11:12, сегодня
В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
10:45, сегодня
В Екатеринбурге поймали педофила, который надругался над девочкой
10:18, сегодня
Глава Минстроя РФ положительно оценил результаты капремонта многоквартирных домов в Свердловской области
В Нижнем Тагиле рецидивист с приятелями ограбил девушку
10:03, сегодня
На выборах губернатора Свердловской области ожидается низкая явка
09:28, сегодня2
Ученые УрО РАН изучат пещеры с останками древних животных на Дальнем Востоке
09:17, сегодня
От LEGO до беспилотника
Минздрав увеличит срок больничного для родителей тяжелобольных детей
09:05, сегодня
На трассе Екатеринбург – Пермь Lada Kalina насмерть сбила человека
08:39, сегодня
На ВИЗе в сгоревшей машине нашли труп
08:13, сегодня
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
Жителям Свердловской области обещают резкий рост доходов
21:03, 05.09.20172
"Мост починили, а ничего не изменилось": жители Екатеринбурга с трудом добираются домой после работы
19:59, 05.09.20171
В Екатеринбурге появилась комиссия, которая будет следить за поведением чиновников
19:46, 05.09.20171
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны
19:18, 05.09.2017
В Екатеринбурге около Дворца молодежи закрыли парковку
18:44, 05.09.20171
УрФУ остался в двадцатке лучших вузов страны
18:37, 05.09.20171
С сегодняшнего дня публиковать прогнозы на исход губернаторских выборов в интернете незаконно
18:07, 05.09.2017
В Подмосковье девятиклассник устроил в школе стрельбу и взрывы
17:48, 05.09.20171
ККТ "Космос" начали восстанавливать после пожара
17:47, 05.09.20171
Виталия Мутко из Екатеринбурга срочно вызвали в Кремль
17:12, 05.09.20171
На научные исследования в УрФУ выделили рекордную сумму в 2 миллиарда рублей
16:27, 05.09.20171
Мутко: Центральный стадион в Екатеринбурге достроят в октябре
15:50, 05.09.20171
В Свердловской области ожидаются первые осенние заморозки
15:24, 05.09.20171
В Свердловской области отремонтируют трассу до Режа и Алапаевска
15:07, 05.09.20171
В Полевском страховой агент пойдет под суд за мошенничество
15:06, 05.09.2017
"Нас объединило общее зло": поджигатель "Космоса" участвовал в митинге против "Матильды" в Тюмени
14:44, 05.09.20173
Более 50 тонн спирта и 250 тысяч бутылок: в Свердловской области нашли цех по производству поддельного алкоголя
14:16, 05.09.2017
"Никаким террористом он не был": НАША пообщалась с родственниками Дениса Мурашова, поджегшего "Космос"
14:12, 05.09.20174
Куйвашев попросил у Медведева 4 миллиарда на строительство института охраны материнства и младенчества
14:11, 05.09.20172
В Нижнем Тагиле суд отправил 21-летнего убийцу школьной учительницы в колонию строгого режима
14:02, 05.09.2017
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
13:55, 05.09.2017
В Екатеринбурге появится маршрутка, в которой можно пожаловаться на перевозчиков
13:37, 05.09.20171
Авиакомпаниям РФ ужесточат наказания и штрафы за задержки рейсов
13:25, 05.09.2017
В Екатеринбурге перекроют две улицы на Уралмаше
13:04, 05.09.2017
Двое мужчин изнасиловали девушку в Полевском, а потом попали в смертельное ДТП
12:39, 05.09.20173
Коммунальные отходы мешали летать самолетам в Кольцово
12:36, 05.09.20171
Свердловским школьникам раздадут двухэкранные планшеты от "Ростеха"
12:32, 05.09.20172
Отдыхающие на Верх-Исетском пруду обстреляли людей: женщина получила сквозное ранение
12:12, 05.09.2017
Екатеринбургских таможенников подозревают в сговоре с контрабандистами, которые пытались провезти 50 кг янтаря
12:08, 05.09.2017
После пожара в "Космосе" конгресс людей с ОВЗ переехал в ДИВС
11:45, 05.09.2017
Семейная пара погибла в коллективном саду "Шувакиш" из-за пожара
11:32, 05.09.2017
Под Екатеринбургом уснувший водитель грузовика устроил массовую аварию
11:14, 05.09.2017
Бил воспитанников бильярдным кием: суд вынес приговор заместителю директора Рефтинского училища
10:36, 05.09.2017
Ущерб – полмиллиона рублей: сотрудники свердловского предприятия использовали поддельные больничные листы
09:29, 05.09.2017
В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила перелом обеих ног в ДТП
09:16, 05.09.20171

Рейс «Уральских авиалиний» из Турции в Екатеринбург отложили на 14 часов

Рейс "Уральских авиалиний" из Турции в Екатеринбург отложили на 14 часов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Самолет должен был приземлиться в Кольцово еще в 2.35 ночи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Рейс U6-1062 авиакомпании "Уральские Авиалинии" из Антальи в Екатеринбург отложили на 14 часов. Самолет должен был прилететь в "Кольцово" еще в 2.35 ночи, но сейчас время прибытия назначено на 16.30.

Причиной задержки указано "решение авиакомпании". Оперативно получить комментарий от пресс-службы перевозчика не удалось.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 06.09.2017, 13:31
Тэги: Новости дня, Отдых, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Взрыв Ловец покемонов Война ритуальных агентств Парковки Взятки Сибирская язва Баскетбол Грипп в Екатеринбурге Криминал Эксклюзив Высокие технологии Отключение света Уралмаш, Эльмаш Корь Репортаж Новый год Хоккей Путин Мировые новости Новости Здоровье Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Интернет Спорт Еда Розыск Снос монастыря на Качканаре Екатеринбуржцы в разных странах Самолет Минобороны упал в Якутии Грипп Дом-2 ИГИЛ Бизнес Истории 9 мая Необычное Катастрофа ЗАГС Дорожные воины Транспорт 9 мая Красота Скандал с Новиковым Деньги ЧМ-2018 Отдых Новости России Хэллоуин-2015 Рецензия Мистика Развлечения Смерть Ошибки врачей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Биатлон Самолет Политика Личное ЖКХ Ельцин-центр Горящие авто Недвижимость Свердловской области Интервью Авто Видео Медицина Крушение самолета под Ростовом Мужчины Пожар Голодовка в колонии ЖКХ Свердловской области Слухи ВУЗ Финансы ДТП В Екатеринбурге -40 градусов Дети Афиша Образование Скорая помощь В Египте разбился самолет с российскими туристами Общественный транспорт Религия Семья Школа Жизнь в городе Кризис и санкции Тест Убийство в Рахмангулово Расстрел Горячее Конкурсы Футбол Расстрел на Депутатской Волейбол Культура Женщины Пусть говорят История успеха СМИ Экономика Психология Производство Погода Ту 154 Бэби-боксы Доска позора Выставки Искусство Экономия ГИБДД Приостановка полетов в Египет Транспортная реформа Лайфхак Кто заработал Строительство Дело Пьянкова Храм святой Екатерины Туризм Гололед Шоу-бизнес Студенты Рейтинг Мода Суд Скандалы Секс Коллекторы Убийство Ирины Вахрушевой Недвижимость Мотоциклы Военный репортаж Статистика Отношения Знаменитости Дороги Происшествия Мультимедиа Новости дня Позитив Обрушение крыши на Калинина Музыка Растения Фото История Екатеринбурга Опрос Животные Приговор Лошагину Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? МЧС Расписание

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru