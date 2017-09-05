Рейс «Уральских авиалиний» из Турции в Екатеринбург отложили на 14 часов

Самолет должен был приземлиться в Кольцово еще в 2.35 ночи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Рейс U6-1062 авиакомпании "Уральские Авиалинии" из Антальи в Екатеринбург отложили на 14 часов. Самолет должен был прилететь в "Кольцово" еще в 2.35 ночи, но сейчас время прибытия назначено на 16.30.
Причиной задержки указано "решение авиакомпании". Оперативно получить комментарий от пресс-службы перевозчика не удалось.
- Добавим, что в конце августа "Уральские авиалинии" задержали сразу два рейса из Екатеринбурга и один из Симферополя.
- Также печально известная компания Azur Air почти на сутки отложила вылет из Екатеринбурга в Таиланд.
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