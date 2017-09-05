В Екатеринбурге построят предприятие для производства упаковки

Площадь комплекса составит восемь тысяч квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге потратят 300 миллионов на открытие производства упаковки, сообщили в областном департаменте информполитики.

Крупный производитель гофротары, компания "Проминвест", создат предприятие по призводству упаковки на территории индустриального парка "ЕКАД-Южный" в Екатеринбурге. Общий объем инвестиций в производство оценивается в 300 миллионов рублей.

Проект предполагает строительство производственного здания общей площадью восемь тысяч квадратных метров, административного комплекса и навесов для складов площадью 4-5 тысяч квадратных метров.

Инвестор приступит к проектированию в ближайшее время. В департаменте отмечают, что земельный участок, на котором планируется строительство, удачно расположен. На нем уже ведутся работы по подведению инженерных сетей.

Индустриальный парк "ЕКАД-Южный" занимает 200 гектаров в границах Чкаловского района Екатеринбурге возле ЕКАД.

"Проминвест" производит упаковку для пищевой и промышленной продукции более десяти лет.

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