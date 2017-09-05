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В Екатеринбурге построят новое здание филармонии

В Екатеринбурге построят новое здание филармонии
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Фото: Wikimedia Commons
Площадку выберут после 15 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге в течение пяти лет построят новое здание филармонии, в котором будут проходить акустические концерты.
 
Свердловские власти начали оформлять документы для строительства нового зала екатеринбургской филармонии. Финансирование проекта может частично обеспечить федеральный бюджет, сообщает "Коммерсант".
 
Где именно будет расположено новое здание, пока неизвестно. Место будет определено по решению врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Окончательно площадку выберут после 15 сентября. Срок строительства ориентировочно определен в пять лет. 
  • Вместимость малого и большого залов в новом здании составит минимум 1,9 тысячи мест. Компания, которая займется строительством, будет определена по результатам конкурса. 
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Маша Шмурыгина, 06.09.2017, 17:53
Тэги: Строительство, Музыка
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