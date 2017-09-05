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В Екатеринбурге рядом с кладбищем построят жилой квартал

В Екатеринбурге рядом с кладбищем построят жилой квартал
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Фото: Wikimedia Commons
Комплекс будет рассчитан на 4,5 тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге рядом с кладбищем в районе Новой Сортировки построят жилой квартал, проект которого опубликован на сайте министерства строительства Свердловской области.
 
Жилой комплекс, который появится рядом с Никольским кладбищем, будет рассчитан на 4,5 тысячи человек. Сейчас на этом участке стоят частные дома, жильцов которых расселят, а сами здания снесут.
 
Многоэтажные дома нового квартала построят вдоль улицы Уральских Коммунаров. Кроме этого, на углу улиц Крупносортировщиков и Софьи Перовской разместят большую автостоянку. При этом улицу Уральских Коммунаров соединят с улицей Софьи Перовской дорогой.
  • Площадь жилфонда нового квартала составит 124,7 тысячи квадратных метров. Заказчик – Управление капительного строительства Екатеринбурга.
  • Публичные слушания, на котором будет обсуждаться проект застройки, пройдут 18 сентября.

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Маша Шмурыгина, 06.09.2017, 16:47
Тэги: Строительство
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