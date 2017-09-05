В Екатеринбурге у коммунальщиков забрали компьютеры за долги

УК "Зеленый город" должна поставщику горячей воды и отопления 20 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

Судебные приставы Екатеринбурга изъяли оргтехнику и компьютеры с базами данных УК "Зеленый город" за долги перед "ЭнергосбыТ Плюс". Сумма задолженности за отопление и горячую воду с октября 2013 по февраль 2017 года превышает 20 миллионов рублей.

– У приставов находятся пять исполнительных листов о взыскании задолженности на сумму 15,5 миллиона рублей. В ближайшее время будут предъявлены ещё три исполнительных листа на сумму 4,8 миллиона рублей, - говорится в сообщении "ЭнергосбыТ Плюс".

Только после визита приставов представители УК решили начать переговоры по погашению долга.

Отметим, что "Зеленый город" обслуживает 8 многоквартирных домов в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга.

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