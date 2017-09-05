В Екатеринбурге запустят первый на Урале общественный экологический канал

"Эко-ТВ" будет вещать сначала на всю Свердловскую область, позже – на другие регионы УрФО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге начнет вещание первый на Урале общественный экологический канал "Эко-ТВ", сообщает ТАСС.

По словам председателя областной общественной организации "Уральская экологическая инициатива" Ольги Старцевой, запустить канал планируется до конца этого года. Вещание телеканала будет распространяться на Свердловскую область, затем – на другие регионы УрФО.

Тематика "Эко-ТВ" будет включать вопросы промышленной экологии, культуры производства, культуры потребления и охраны растительного и животного мира. Авторы проекта уже обсудили запуск телеканала с областными властями, которые, по словам Старцевой, проявили к нему интерес.

Урал для запуска первого экологического телеканала выбрали потому, что здесь много экспертов из РАН, вузов и есть ресурсы для развития такого проекта.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

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