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В Екатеринбурге запустят первый на Урале общественный экологический канал

В Екатеринбурге запустят первый на Урале общественный экологический канал
16+
Фото: Pixabay
"Эко-ТВ" будет вещать сначала на всю Свердловскую область, позже – на другие регионы УрФО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017

В Екатеринбурге начнет вещание первый на Урале общественный экологический канал "Эко-ТВ", сообщает ТАСС.
 
По словам председателя областной общественной организации "Уральская экологическая инициатива" Ольги Старцевой, запустить канал планируется до конца этого года. Вещание телеканала будет распространяться на Свердловскую область, затем – на другие регионы УрФО. 
 
Тематика "Эко-ТВ" будет включать вопросы промышленной экологии, культуры производства, культуры потребления и охраны растительного и животного мира. Авторы проекта уже обсудили запуск телеканала с областными властями, которые, по словам Старцевой, проявили к нему интерес.
  • Урал для запуска первого экологического телеканала выбрали потому, что здесь много экспертов из РАН, вузов и есть ресурсы для развития такого проекта.
  • Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

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Маша Шмурыгина, 06.09.2017, 21:03
Тэги: СМИ
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