В Свердловской области вынесли приговор еще одному «борзому» директору

Сотрудники ООО "Вектор" два месяца не получали зарплату.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Мировой суд Краснотурьинска вынес приговор директору ООО "Вектор". Установлено, что с 10 сентября по 25 ноября 2015 года сотрудники предприятия не получали зарплату.
– Деньги были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды общества, не связанные с оплатой труда и иных установленных законом выплат, – сообщили в областной прокуратуре.
Он признан виновным по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации".
- В суде обвиняемы признал свою вину и выплатил все долги по зарплате.
- Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
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