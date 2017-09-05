В Свердловской области завод работал со взрывоопасными веществами без лицензии

После проверки предприятие было оштрафовано.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.09.2017
Прокуратура города Кушвы нашла нарушения по части эксплуатации взрывоопасных объектов.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки были найдены нарушения у кушвинского "Завода строительных конструкций".
– Установлено, что ООО "ЗСК" эксплуатирует сеть газопотребления, являющуюся взрывопожароопасным производственным объектом III класса опасности, – отметили в ведомстве.
Однако в обход требованиям федерального закона, завод осуществлял эксплуатацию взрывоопасных веществ, не имея соответствующей лицензии.
- После прокурорской проверки суд оштрафовал ООО "Завод строительных конструкций" на 40 тысяч рублей.
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