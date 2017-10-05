«Азур Эйр» на 17 часов задерживает рейс из Вьетнама в Екатеринбург

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Самолет должен был вылететь еще ночью. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017 Туристы из Екатеринбурга застряли во вьетнамском городе Нячанг из-за авиакомпании "Азур Эйр", которая отложила вылет рейса на 17 часов. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, "Боинг-767" должен был вылететь в уральскую столицу в 03.20, однако рейс перенесли на 20.45. В качестве причины длительной задержки называется "решение авиакомпании". Ранее екатеринбуржцы почти двое суток не могли вылететь с Кипра из-за длительной задержки рейса авиакомпании "Россия". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 06.10.2017, 08:48

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 06.10.2017, 08:48Тэги: Самолет Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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