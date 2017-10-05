Без «билета» домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018

В дни матчей организаторы мундиаля создадут транспортный периметр в районе Центрального стадиона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Екатеринбург вышел на финишную прямую в подготовке к матчам чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем году. Центральный стадион и вся инфраструктура уже практически готовы, и сейчас организаторы занимаются вопросами проведения самих матчей. Один из важнейших моментов – это безопасность жителей и гостей Екатеринбурга. Поэтому мэрия решила создать в дни проведения матчей ЧМ-2018 "транспортный периметр". Корреспондент НАШЕЙ выяснил, что это такое.

Почти как День города

Транспортный периметр будет действовать в дни игр с 10.00, а отменять его будут через 4 часа после завершения каждого матча. Заезжать в эту зону сможет только общественный транспорт и машины спецслужб, на личных автомобилях пропускать не будут. В администрации города уверены – никаких организационных сложностей при создании транспортного периметра не будет, так как для столицы Урала это не новый опыт.

– Похожую работу мы проводим в День города, когда перекрываем центр Екатеринбурга. Люди, проживающие, например, на улицах Ленина или 8 Марта, уже давно привыкли к этому, – считает председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской мэрии Анна Байчибаева

Чтобы жильцы многоэтажек в районе Центрального смогли подъехать к своим домам в режиме транспортного периметра, им придется получать специальные аккредитации. В мэрии рассчитывают, что желающих оформить пропуски будет немного.

– Вообще мы рекомендуем в дни матчей ЧМ-2018 пользоваться общественным транспортом, который будет усилен, – подчеркнула Анна Байчибаева. – Кроме того, к "Екатеринбург Арене" будут ходить бесплатные шаттлы.

Обучение для управляющих компаний

Пока конкретно неизвестно, кому и какие документы нужно будет предоставить для получения аккредитации, так как эту процедуру еще прорабатывают. Информировать население организаторы ЧМ начнут в феврале 2018 года.

– Так как в районе "Екатеринбург Арены" с такими перекрытиями еще не сталкивались, мы пойдем общаться с жителями практически поадресно, – уверяет Анна Байчибаева. – Так же в информировании горожан нам помогут управляющие компании, для которых мы проведем обучение в декабре.

Некоторые жители района, конечно, будут недовольны такой ситуацией, другие относятся к ней философски уже сейчас.

– Думаю, главные неудобства для нас уже позади, – считает жительница одного из домов возле "Екатеринбург Арены" Яраслава Рассова. – Летом вокруг наших домов все было перекопано, не было ни тротуаров, ни места для парковок. Так что, думаю, эти четыре дня в режиме "транспортного периметра" мы переживем, главное – чтобы была возможность бесплатной парковки возле наших домов.

Каким будет периметр?

В дни ЧМ полностью будет перекрыто движение автомобилей в квадрате улиц Токарей, Посадской, Московской и ВИЗ-бульвара. Что важно: по этим дорогам машины ездить смогут, но повороты "внутрь" периметра будут запрещены.

Сама "запретная зона" будет поделена на 15 участков, в каждом из которых будут свои правила. Например, в ближайшие к стадиону участки даже для аккредитованных машин закроют доступ за несколько часов до матча. В другие заезжать можно будет в любое время.

– В каждую зону мы определяем отдельные въезды и выезды, для того, чтобы максимально облегчить жизнь горожан. Наша задача – не только сделать футбольный праздник, но и минимизировать те сложности, с которыми столкнутся жители Екатеринбурга, – добавила Анна Байчибаева.

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