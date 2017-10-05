Наверх
Без взрывов и шоу: в мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут сносить Макаровский мост
20:44, сегодня
Уральскому бойцу ММА Ивану Штыркову предложили сыграть в голливудском фильме
19:53, сегодня
За сутки до пикета в поддержку Навального свердловская полиция обратилась к жителям Екатеринбурга
19:07, сегодня
МЧС предупредило уральцев об усилении ветра в Свердловской области
18:45, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
Блогер Илья Варламов проедет по малым городам Свердловской области
18:20, сегодня
Без "билета" домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018
18:08, сегодня
Муниципалитеты Свердловской области получат 9 миллиардов рублей
17:59, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних
17:45, сегодня
В Екатеринбурге несколько десятков детей госпитализированы с менингитом
16:09, сегодня
В Нижнем Тагиле снимут телесериал про школьников
15:56, сегодня
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
В Екатеринбурге эвакуировали салон красоты
15:41, сегодня
Свердловская область попала в семерку регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей
15:35, сегодня
Красиво, но долго и непонятно: рецензия на фильм "Бегущий по лезвию 2049"
15:15, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку
15:14, сегодня
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
14:53, сегодня
Россель высказался против строительства храма-на-воде
14:26, сегодня2
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
На трассе Пермь – Екатеринбург уберут левый поворот на Дружинино
13:45, сегодня
В Ботаническом саду Екатеринбурга ждут урожая бананов, апельсинов, папайи и гуавы
12:53, сегодня
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе Vietmon
12:37, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
В Свердловской области можно сообщить о пьяном водителе по Viber или WhatsApp
11:53, сегодня
Свердловская ГИБДД выиграла суд против "Магнита"
11:24, сегодня
Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга
10:54, сегодня
В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за визита Чайки
10:45, сегодня
Свердловчанин получил реальный срок за вождение в пьяном виде
10:27, сегодня
На ЕКАДе фура насмерть сбила пешехода
10:19, сегодня
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал лучшим из россиян на чемпионате мира
09:53, сегодня
Дни Эрмитажа в Екатеринбурге с Константином Хабенским
09:36, сегодня
В Екатеринбурге Solaris сбил подростка
09:26, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 7 по 8 октября: знакомимся с Зинаидой, идем к Аватару и спасаем золото с Безбашенными
09:00, сегодня
"Азур Эйр" на 17 часов задерживает рейс из Вьетнама в Екатеринбург
08:48, сегодня
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки упала девушка
08:28, сегодня
Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:10, сегодня
ФСБ установила организаторов звонков о ложном минировании в 50 регионах России
23:44, 05.10.2017
Из-за дневных "лжеминирований" в Екатеринбурге провели срочное заседание антитеррористической комиссии
21:01, 05.10.2017
Вукан Вучик рассказал, как избавить Екатеринбург от пробок
19:47, 05.10.20171
В Екатеринбурге отремонтировали 84% тротуаров
19:40, 05.10.20173
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
19:15, 05.10.2017
Известный урбанист рассказал, как из Екатеринбурга сделать Барселону
18:05, 05.10.2017
Силовики рассказали об итогах эвакуаций школ в Екатеринбурге
17:44, 05.10.2017
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
17:30, 05.10.2017
В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения
17:26, 05.10.2017
В Екатеринбурге планируют возродить военное училище
17:08, 05.10.2017
Из школ Екатеринбурга эвакуировали семь тысяч человек
17:00, 05.10.2017
Урбанисты назвали самые опасные пешеходные переходы в Екатеринбурге
16:56, 05.10.2017
В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 19-летний парень
16:46, 05.10.2017
Леонида Волкова из штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока
16:44, 05.10.20171
Екатеринбург попал в топ-20 российских городов с лучшими дорогами
16:30, 05.10.2017
В Свердловской области за долг в 7 миллионов приставы арестовали автомобиль "Фольксваген Тигуан"
16:17, 05.10.2017
Минобразования РФ хочет оставить УрФУ без денег из-за неэффективности
16:16, 05.10.2017
Прокуратура озвучила предварительные причины смерти мальчика в бассейне Нижнего Тагила
15:53, 05.10.2017
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
15:49, 05.10.20171

Без «билета» домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018

Без "билета" домой не пустят: Екатеринбург ждут большие перекрытия из-за ЧМ-2018
16+
Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"
В дни матчей организаторы мундиаля создадут транспортный периметр в районе Центрального стадиона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Екатеринбург вышел на финишную прямую в подготовке к матчам чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем году. Центральный стадион и вся инфраструктура уже практически готовы, и сейчас организаторы занимаются вопросами проведения самих матчей. Один из важнейших моментов – это безопасность жителей и гостей Екатеринбурга. Поэтому мэрия решила создать в дни проведения матчей ЧМ-2018 "транспортный периметр". Корреспондент НАШЕЙ выяснил, что это такое.

Почти как День города

Транспортный периметр будет действовать в дни игр с 10.00, а отменять его будут через 4 часа после завершения каждого матча. Заезжать в эту зону сможет только общественный транспорт и машины спецслужб, на личных автомобилях пропускать не будут. В администрации города уверены – никаких организационных сложностей при создании транспортного периметра не будет, так как для столицы Урала это не новый опыт.

– Похожую работу мы проводим в День города, когда перекрываем центр Екатеринбурга. Люди, проживающие, например, на улицах Ленина или 8 Марта, уже давно привыкли к этому, – считает председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской мэрии Анна Байчибаева

Чтобы жильцы многоэтажек в районе Центрального смогли подъехать к своим домам в режиме транспортного периметра, им придется получать специальные аккредитации. В мэрии рассчитывают, что желающих оформить пропуски будет немного.

– Вообще мы рекомендуем в дни матчей ЧМ-2018 пользоваться общественным транспортом, который будет усилен, – подчеркнула Анна Байчибаева. – Кроме того, к "Екатеринбург Арене" будут ходить бесплатные шаттлы.

Обучение для управляющих компаний

Пока конкретно неизвестно, кому и какие документы нужно будет предоставить для получения аккредитации, так как эту процедуру еще прорабатывают. Информировать население организаторы ЧМ начнут в феврале 2018 года.

– Так как в районе "Екатеринбург Арены" с такими перекрытиями еще не сталкивались, мы пойдем общаться с жителями практически поадресно, – уверяет Анна Байчибаева. – Так же в информировании горожан нам помогут управляющие компании, для которых мы проведем обучение в декабре.

Некоторые жители района, конечно, будут недовольны такой ситуацией, другие относятся к ней философски уже сейчас.

– Думаю, главные неудобства для нас уже позади, – считает жительница одного из домов возле "Екатеринбург Арены" Яраслава Рассова. – Летом вокруг наших домов все было перекопано, не было ни тротуаров, ни места для парковок. Так что, думаю, эти четыре дня в режиме "транспортного периметра" мы переживем, главное – чтобы была возможность бесплатной парковки возле наших домов.

Каким будет периметр?

В дни ЧМ полностью будет перекрыто движение автомобилей в квадрате улиц Токарей, Посадской, Московской и ВИЗ-бульвара. Что важно: по этим дорогам машины ездить смогут, но повороты "внутрь" периметра  будут запрещены.

Сама "запретная зона" будет поделена на 15 участков, в каждом из которых будут свои правила. Например, в ближайшие к стадиону участки даже для аккредитованных машин закроют доступ за несколько часов до матча. В другие заезжать можно будет в любое время.

– В каждую зону мы определяем отдельные въезды и выезды, для того, чтобы максимально облегчить жизнь горожан. Наша задача – не только сделать футбольный праздник, но и минимизировать те сложности, с которыми столкнутся жители Екатеринбурга, – добавила Анна Байчибаева.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 06.10.2017, 18:08
Тэги: Дороги, Авто, Транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Растения Взятки Приостановка полетов в Египет Недвижимость Свердловской области ЖКХ Свердловской области Волейбол История успеха Женщины Новый год Афиша Ошибки врачей Недвижимость Погода Статистика В Екатеринбурге -40 градусов Расписание Скорая помощь Мировые новости Жизнь в городе Дело Пьянкова Грипп в Екатеринбурге Интервью Корь Высокие технологии Мистика Рецензия Мотоциклы Опрос ГИБДД Отдых Образование Бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш Религия Мода Красота ЗАГС Студенты Семья Знаменитости Необычное Экономия Культура Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Суд 9 мая Выставки Репортаж Эксклюзив Убийство в Рахмангулово Баскетбол Обрушение крыши на Калинина Строительство Хоккей Футбол Доска позора Общественный транспорт Истории 9 мая Отношения Транспортная реформа ВУЗ Экономика Грипп Секс Производство Политика Мужчины МЧС Горящие авто Приговор Лошагину Снос монастыря на Качканаре Хэллоуин-2015 Дети Ловец покемонов Гололед Расстрел на Депутатской Дом-2 Храм святой Екатерины Новости Происшествия ИГИЛ Ельцин-центр Еда Авто Музыка Личное Медицина Кто заработал Путин Военный репортаж Кризис и санкции ЧМ-2018 Голодовка в колонии Криминал СМИ Здоровье Взрыв Дороги Новости России Самолет Минобороны упал в Якутии Екатеринбуржцы в разных странах Туризм Транспорт Розыск Расстрел Биатлон Позитив Самолет Горячее Бэби-боксы Коллекторы Пожар Катастрофа Деньги Пусть говорят Психология Видео Война ритуальных агентств ДТП Фото История Екатеринбурга Школа ЖКХ Шоу-бизнес Скандалы Рейтинг Новости дня В Египте разбился самолет с российскими туристами Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Животные Дорожные воины Скандал с Новиковым Смерть Крушение самолета под Ростовом Конкурсы Ту 154 Убийство Ирины Вахрушевой Лайфхак Сибирская язва Развлечения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Искусство Интернет Спорт Мультимедиа Слухи Тест Парковки Финансы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru