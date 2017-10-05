Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Днем температура воздуха не поднимется выше +11.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В субботу, 7 октября, в Екатеринбурге пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха опустится до +3, днем потеплеет до +10. Ветер южный, силой до 15 метров в секунду.

Воскресенье, 8 октября. Снова ожидаются небольшие дожди. Днем будет теплеет на один градус - до +11. Ветер сменится на западный, но его сила останется прежней - до 15 метров в секунду.

В Свердловской области погода в эти выходные будет более холодной: возможны заморозки до -3 градусов при прояснении, местами мокрый снег с дождем, в некоторых районах прогнозируются умеренные дожди.

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