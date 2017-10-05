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Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних

Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних
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Фото: архив НАШЕЙ
Его строительство традиционно начнется в ноябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В мэрии подготовили окончательное техзадание по возведению ледового городка-2018, сообщает администрация Екатеринбурга. 

По данным документа, общая стоимость строительства обойдется в 23 миллиона рублей, что больше затрат прошлого года, когда на ледовые скульптуры потратили около 19 миллионов. 

Также в этом году аттракционы планируют сделать компактнее прошлогодних, а значит, появится возможность расширить территорию самого городка, увеличить количество горок и касс по продаже билетов. 

Основная тема ледового городка на площади 1905 года - 295-летие Екатеринбурга. Также на его территории пройдет выставка ледовых фигур в честь чемпионата мира по футболу.

Ранее НАША писала, что екатеринбуржцы собирают подписи под петицией "Вернуть живую ель в ледовый городок на площади 1905 года". Документ уже направлен в администрацию города и городскую думу.

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Галина Исакова, 06.10.2017, 17:45
Тэги: Жизнь в городе, Новый год
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