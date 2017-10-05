Ледовый городок-2018 на площади будет больше прошлогодних

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017
В мэрии подготовили окончательное техзадание по возведению ледового городка-2018, сообщает администрация Екатеринбурга.
По данным документа, общая стоимость строительства обойдется в 23 миллиона рублей, что больше затрат прошлого года, когда на ледовые скульптуры потратили около 19 миллионов.
Также в этом году аттракционы планируют сделать компактнее прошлогодних, а значит, появится возможность расширить территорию самого городка, увеличить количество горок и касс по продаже билетов.
Основная тема ледового городка на площади 1905 года - 295-летие Екатеринбурга. Также на его территории пройдет выставка ледовых фигур в честь чемпионата мира по футболу.
Ранее НАША писала, что екатеринбуржцы собирают подписи под петицией "Вернуть живую ель в ледовый городок на площади 1905 года". Документ уже направлен в администрацию города и городскую думу.
- Каким был ледовый городок в прошлом году - смотрите в фоторепортаже НАШЕЙ.
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