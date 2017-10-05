МЧС предупредило уральцев об усилении ветра в Свердловской области

Автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный ветер. Официальное сообщение размещено на сайте МЧС.

В Екатеринбурге и области ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Сотрудники МЧС предупредили население и аварийные службы о возможных происшествиях: авариях на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.

Жителям города спасатели напомнили о правилах безопасности: оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе, в случае ураганных порывов – укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. А вот у стен домов прятаться не стоит: с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Также ненадежды укрытия за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Всем автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В случае ЧП сообщать по телефону МЧС России "101" или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области 262-99-99.

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