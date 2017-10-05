Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга

Пассажиру стало плохо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В Екатеринбурге мужчина упал на рельсы на станции метро "Чкаловская".

Движение поездов в екатеринбургском метрополитене было ненадолго приостановлено утром 6 октября из-за мужчины, который упал на рельсы. По данным полиции, 40-летнему пассажиру подземки стало плохо, из-за чего он потерял равновесие и упал. Инцидент произошел около семи утра.

Сотрудники метро помогли мужчине выбраться. К счастью, серьезных повреждений он не получил.