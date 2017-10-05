Муниципалитеты Свердловской области получат 9 миллиардов рублей

Также планируется поднять МРОТ до 85% прожиточного минимума.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Муниципалитеты Свердловской области получат дополнительные 9 миллиардов рублей, сообщает департамент информационной политики.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко уточнила, что в 2018 году бюджет региона составит 239,5 миллиарда рублей, что на 3,5 миллиарда выше плана этого года.

– По результатам согласительных процедур самый большой объем занимают предложения по инвестиционной деятельности – 2,2 миллиарда рублей, по дорожной деятельности – 1,6 миллиарда рублей, по образованию – 2 миллиарда рублей, – сообщается на сайте областного правительства.

Также дополнительные 43,6 миллиона рублей направят для выполнения поручения Владимира Путина, согласно которому, минимальный размер оплаты труда должен быть повешен до 85% от прожиточного минимума в 2018 году и до 100% в 2019.

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