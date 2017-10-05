Россель высказался против строительства храма-на-воде

По мнению первого губернатора области, на этом месте можно установить статую.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Первый губернатор Свердловской области и член Совета Федерации Эдуард Россель высказался против строительства храма святой Екатерины в акватории Городского пруда.

– Храм, может быть, и надо поставить, но почему на воде? Нам надо поставить несколько памятников и первый – Екатерине. Сделать остров там, где полузалив к ККТ “Космос” и поставить там памятник такого роста, чтобы было видно со всех концов Екатеринбурга.

Богатые в церковь не ходят, ходит простой народ. А зачем? Просят помочь. Так и тут простой народ будет обращаться за помощью, – цитирует Росселя "Коммерсантъ".