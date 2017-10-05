Свердловчанин получил реальный срок за вождение в пьяном виде

Суд отправил автомобилиста в колонию строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Суд приговорил жителя Ревды к заключению в колонии строгого режима за пьяную езду.

Водителя ранее привлекали к административной ответственности за то же самое нарушение, однако это не остановило его. В очередной раз полиция остановила его пьяным за рулем в июле этого года. Против автомобилиста на этот раз возбудили уже уголовное дело.

За повторное нарушение суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 8 месяцев, сообщили в областном управлении МВД.

Кроме этого, водителя лишили прав управления автомобилем на три года.

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