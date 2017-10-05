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Свердловская ГИБДД выиграла суд против «Магнита»

Свердловская ГИБДД выиграла суд против "Магнита"
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Фото: ГИБДД Свердловской области
Строителям не дали сделать подъезд к зданию через заправку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Верховный суд РФ встал на сторону ГИБДД Свердловской области в деле о подъезде к логистическому центру "Магнита". Как рассказали в отделении пропаганды ведомства, здание центра было построено в 2013 году.

фото: ГИБДД Свердловской области

Спустя три года компания АО "Тандер" начала строительство нового подъезда с трассы Пермь – Екатеринбург.  Заезд хотели сделать через АЗС "Лукойл", но в ГИБДД запретили использовать заправку в качестве перекрестка.

Строители и собственники "Магнита" подавали иск в Арбитражный суд, но остались ни с чем и пошли в высшую инстанцию, которая и поставила точку в деле.

  • Новый подъезд к "Магниту" должен быть построен через существующую транспортную развязку в село Ново-Алексеевское.

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Олег Галимов, 06.10.2017, 11:24
Тэги: Суд, ГИБДД, Авто
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