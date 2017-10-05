Свердловская область попала в семерку регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей

В списке она заняла второе место.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Свердловская область и еще два уральских региона попали в число регионов с наибольшим числом укушенных клещами жителей.

Свердловская, Тюменская и Челябинская области попали в первую семерку регионов по количеству жителей, укушенных клещами за сезон 2017 года. При этом Свердловская область в первой семерке занимает второе место, говорится в отчете Роспотребнадзора.

В целом на начало октября клещи покусали более 498 тысяч россиян, что соответствует среднемноголетним значениям. В прошедшем сезоне клещевым энцефалитом заболели 1714 человек, клещевым иксодовым боррелиозом - 5012.