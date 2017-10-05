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В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе Vietmon

В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе Vietmon
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Фото: "Google maps"
На заведение не раз жаловались жители дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в кафе вьетнамской кухни Vietmon, расположенное на улице Гагарина. В ходе проверки были обнаружены грубые нарушения СанПиНа.

На предприятии не предусмотрена последовательность технологических процессов, существуют встречные потоки сырья и готовой продукции,  использованной и чистой посуды, а также встречное движение посетителей и персонала.

Также в кафе имеются нарушения в  работе системы вентиляции. Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов.

Кухня оборудована раковинами со смесителями, не исключающими повторного загрязнения рук после мытья. Над столом, где готовились салаты и холодные закуски, нет бактерицидных ламп.

В кафе не соблюдались условия хранения продуктов, персонал не осматривался на гнойничковые и острые респираторные заболевания. В помещении требуется проведение дезинсекции.

  • Кировский районный суд приостановил деятельность кафе до 18 октября 2017 года.

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Олег Галимов, 06.10.2017, 12:37
Тэги: Новости
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