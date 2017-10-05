В Екатеринбурге несколько десятков детей госпитализированы с менингитом

Следственный комитет начал проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку по факту сообщений о массовом заболевании детей в цыганском поселке. По предварительной информации, несколько десятков детей госпитализированы с подозрением на менингит.

В большинстве случаев это дети из разных семей.

– В рамках проверочных мероприятий следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших граждан, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью заболевших граждан, – сообщили в пресс-службе областного СК.

– Мы эту тему не комментируем. Сейчас сезон повешенной заболеваемости. Больше никакой информации не даем, – заявили в пресс-службе ГКБ №40.