В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за визита Чайки

Генпрокурор проведет совещание по поводу использования современных информационных технологий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел Генпрокурор России Юрий Чайка. Он проведет в уральской столице совещание по поводу использования современных информационных технологий. Из-за этого закрыто движение в Пестеревском переулке.

На улице Московской уже скапливается пробка.

– В Екатеринбурге пройдет первое совместное совещание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при участии представителей Экспертного совета по цифровой трансформации Генпрокуратуры России. Мероприятие пройдет в рамках реализации государственной задачи по построению "цифровой экономики" за счет использования современных информационных технологий, – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Из-за визита Чайки в городе перекрыли движение вблизи здания областной прокуратуры на Пестеревском переулке. По сообщениям E1, на месте дежурят машины ГИБДД, МВД и МЧС.

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