В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку

Конструкции не выдержали веса машины.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017
Под Серовом мост не выдержал веса КамАЗа, груженного щебнем. Машина рухнула в реку, сообщает портал "Глобус".
Водитель грузовика перепутал дороги и решил проехать по старому деревянному мосту в селе Филькино. Ветхие конструкции моста не выдержали и рухнули вместе с КамАЗом в реку Какву. Инцидент произошел вечером 5 октября. Водитель не пострадал.
- Администрация села решает, кто будет ремонтировать мост. Машина между тем до сих пор находится в реке.
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