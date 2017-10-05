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В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку

В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку
16+
Фото: группа "Взаимопомощь на дорогах (Серов)" в социальной сети "Вконтакте"
Конструкции не выдержали веса машины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Под Серовом мост не выдержал веса КамАЗа, груженного щебнем. Машина рухнула в реку, сообщает портал "Глобус".
 
Водитель грузовика перепутал дороги и решил проехать по старому деревянному мосту в селе Филькино. Ветхие конструкции моста не выдержали и рухнули вместе с КамАЗом в реку Какву. Инцидент произошел вечером 5 октября. Водитель не пострадал.
 
  • Администрация села решает, кто будет ремонтировать мост. Машина между тем до сих пор находится в реке.

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Маша Шмурыгина, 06.10.2017, 15:14
Тэги: Фото
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