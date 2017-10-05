В Свердловской области КамАЗ с грузом щебня обрушил мост и упал в реку

16+ Фото: группа "Взаимопомощь на дорогах (Серов)" в социальной сети "Вконтакте"

Конструкции не выдержали веса машины. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017 Под Серовом мост не выдержал веса КамАЗа, груженного щебнем. Машина рухнула в реку, сообщает портал "Глобус". Водитель грузовика перепутал дороги и решил проехать по старому деревянному мосту в селе Филькино. Ветхие конструкции моста не выдержали и рухнули вместе с КамАЗом в реку Какву. Инцидент произошел вечером 5 октября. Водитель не пострадал. Администрация села решает, кто будет ремонтировать мост. Машина между тем до сих пор находится в реке. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 06.10.2017, 15:14

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 06.10.2017, 15:14Тэги: Фото Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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