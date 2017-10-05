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За сутки до пикета в поддержку Навального свердловская полиция обратилась к жителям Екатеринбурга

За сутки до пикета в поддержку Навального свердловская полиция обратилась к жителям Екатеринбурга
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Горожанам напомнили об ответственности за участие в подобных мероприятиях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.10.2017

Свердловская полиция выпустила предупреждение об ответственности за участие в несогласованных митингах, за сутки до пикета сторонников Навального в Екатеринбурге.

– 7 октября на территории Екатеринбурга группой граждан запланировано проведение не согласованного Министерством общественной безопасности Свердловской области пикета. Если акция состоится, органы внутренних дел предпримут комплекс мер, направленных на недопущение нарушения действующего законодательства, охрану правопорядка и обеспечение безопасности граждан, – заявил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Также полиция призвала горожан не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям.

  • Напоминаем, после того, как Алексея Навального задержали на 20 суток, сторонники оппозиционера решили провести пикет в Екатеринбурге.
  • Также был задержан сторонник Навального Леонид Волков.

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Игорь Труш, 06.10.2017, 19:07
Тэги: Скандалы
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