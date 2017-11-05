2017 год назвали одним из трех самых жарких в истории

Ученые отмечают, что процесс глобального потепления набирает силу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

2017 год станет одним из трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщил The Guardian со ссылкой на выводы Всемирной метеорологической организации (ВМО). Результаты исследований были представлены в Бонне, где сейчас проходит международный саммит по защите планеты от климатических изменений.

По данным исследователей, температура воздуха за первые девять месяцев 2017 года не превысила показатели 2016 года, который ставил рекорды из-за феномена Эль-Ниньо, но была выше, чем за все годы, предшествовавшие 2015-му. Феномен Эль-Ниньо связан с изменением климатических показателей в экваториальной части Тихого океана. Этот эффект характеризуется повышением температуры поверхностного слоя воды в океане, которое приводит к стихийным бедствиям. Это повторяется с промежутком от 3 до 7 лет.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что последние три года являются тремя самыми жаркими и общий тренд сохраняется.

– Мы наблюдали исключительные погодные явления: в Азии температура достигала 50 градусов Цельсия, рекордные по своей мощи ураганы шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая даже берегов Ирландии, миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке наблюдается засуха, – цитирует генсека ВМО Интерфакс.

Таалас заявил, что ученые продолжат анализировать эти явления, но уже сейчас можно говорить, что это последствия изменения климата, причиной которых является вызванный деятельностью человека парниковый эффект. Как отметил глава ВМО, из-за вырубки лесов и использования углеводородного процесс потепления набирает силу.

Одной из основных тем саммита станет Парижское климатическое соглашение 2015 года, участники которого обязались сократить выбросы с целью ограничения глобального повышения температуры. Нынешние уровни выбросов, по оценкам экспертов, приведут к повышению температуры на 3 градуса Цельсия, что приведет к повышению уровня мирового океана, учащению случаев засухи, рекордной жары по всему миру, ураганам и наводнениям.

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