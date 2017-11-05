Две екатеринбурженки прошли финальный отбор проекта «Танцы» на ТНТ

Светлану Макарнеко и Ольгу Батурину взяла в свою команду хореограф Татьяны Денисова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

Две танцовщицы из Екатеринбурга, Светлана Макаренко и Ольга Батурина, прошли финальный отбор шоу "Танцы" на ТНТ. Теперь девушкам, попавшим в команду хореографа Татьяны Денисовой, предстоит побороться за титул лучшего танцора страны и 3 миллиона рублей.

На очередном этапе проекта, который показали а эфире телеканала в минувшее воскресенье, участники представляли номера в парах. В итоге наставники набрали себе команды по 10 человек. Помимо этого, Сергей Светлаков взял себе в команду еще двух девушек.

Фото: tanci.tnt-online.ru

Екатеринбуженка Светлана Макаренко выступала в паре с москвичкой Лолией Касаткиной. Девушки исполнили танец, который члены жюри тут же прозвали «магическим номеров».

– Эти мантры меня засосали с самого начала, – признался Сергей Светлаков. – И это настолько вам подходит… Это было просто очень круто, я был тронут до глубины. – Мне реально добавить больше нечего. Это действительно украшение вечера, – сказал Мигель. Однако в итоге москвичку наставники все-таки решили не брать. Татьяна Денисова взяла к себе в команду лишь 27-летнюю екатеринбурженку Светлану Макаренко. Кстати, в команду к Денисовой прошла еще одна екатеринбурженка, Ольга Батурина. Фото: tanci.tnt-online.ru – Было безумно круто и интересно попробовать себя в совершенно новой для меня постановке. Тем более в паре… Куча эмоций, куча мыслей... Я знаю, что могу больше и лучше и благодарю за возможность идти дальше и испытывать себя, доказывая в первую очередь самой себе, что могу и что я на своём месте. – написала Ольга у себя на страничке в "ВКонтакте". Девушка также поблагодарила всех, кто ее поддерживал. При этом отметила, что еще не раскрылась, но благодаря этой поддержке скоро у нее это получится. Фото: tanci.tnt-online.ru

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