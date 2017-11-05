Екатеринбурженку не пустили в музей с детской коляской

Сотрудники учреждения пояснили, что это небезопасно для самих родителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

Екатеринбурженку Юлию Коган не пустили в Музей изобразительных искусств (Музей ИЗО. – Прим. авт.) на улице Воеводина с детской коляской, о чем она поспешила сообщить на своей странице в Facebook.

– Вчера нас не пустили с коляской в музей изобразительных искусств на Воеводина. Возмущена и отказываюсь жить по правилу "родила-сиди дома" или "таскай на руках спящего ребенка в зимнем комбинезоне по музею", - написала Юлия в соцсети. – Как будем менять реальность?

В ответ на это заявление пресс-секретарь музея Яна Шляхецкая пояснила корреспонденту 66.RU, что находиться в учреждении с коляской из-за ступенек и витрин небезопасно для самих родителей. По правилам, которые размещены в холле музея, коляску можно оставить в гардеробе и пойти в музей с ребенком, посадив его в слинг.

Добавим, что в разделе «Посетителям» на сайте Музея ИЗО сказано, что в экспозицию запрещается проносить детские коляски "во избежание несчастных случаев на многочисленных лестничных пролетах". Также запрещено туда запрещено входить с самокатами, велосипедами, роликами, животными, едой и напитками.

Кстати, это уже далеко не первый случай в России, когда у родителей возникают конфликты с сотрудниками музеев из-за детских колясок.

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