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К концу недели в Екатеринбурге похолодает до -9 градусов

К концу недели в Екатеринбурге похолодает до -9 градусов
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
А в среду в уральской столице ожидается снег с дождем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

К концу этой недели в столице Урала похолодает. По данным Гидрометцентра России, в ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до -7 °С, а следующей ночью, 11 ноября, – до -9 °С.
 
Но до середины недели продержится плюсовая температура.  Во вторник и в среду в городе будет +2 °C, по ночам – незначительный минус. Однако в среду ожидается снег с  дождём. Кроме того снег будет идти в четверг и субботу.
 
Таким образом, как и обещали синоптики, теплая погода продержалась на Урале до конца октября и даже захватила начало ноября.

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Евгений Светлый, 06.11.2017, 11:55
Тэги: Погода, Новости
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