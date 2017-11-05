К концу недели в Екатеринбурге похолодает до -9 градусов

А в среду в уральской столице ожидается снег с дождем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

К концу этой недели в столице Урала похолодает. По данным Гидрометцентра России, в ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до -7 °С, а следующей ночью, 11 ноября, – до -9 °С.

Но до середины недели продержится плюсовая температура. Во вторник и в среду в городе будет +2 °C, по ночам – незначительный минус. Однако в среду ожидается снег с дождём. Кроме того снег будет идти в четверг и субботу.

Таким образом, как и обещали синоптики, теплая погода продержалась на Урале до конца октября и даже захватила начало ноября

Напомним: по прогнозам синоптиков, ноябрь в этом году тоже будет теплее, чем обычно.

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