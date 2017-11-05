Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, попавшего в больницу в Екатеринбурге

Артист сообщил об этом после того, как его папа заявил журналистам, что хочет увидеть сына перед смертью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, который находится сейчас в одной из больниц Екатеринбурга. Артист сообщил об этом лишь после того, как его папа дал интервью федеральным СМИ, в котором заявил, что хочет обнять сына перед смертью. Кроме того, мужчина пожаловался журналистам, что сын с ним практически не общается.

На видео, которое Малинин разместил на своей странице в Instagram, рядом с ним сидит его младший брат Олег.