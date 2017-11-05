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Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, попавшего в больницу в Екатеринбурге

Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, попавшего в больницу в Екатеринбурге
16+
Фото: https://www.instagram.com/alexandr_malinin/
Артист сообщил об этом после того, как его папа заявил журналистам, что хочет увидеть сына перед смертью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, который находится сейчас в одной из больниц Екатеринбурга. Артист сообщил об этом лишь после того, как его папа дал интервью федеральным СМИ, в котором заявил, что хочет обнять сына перед смертью. Кроме того, мужчина пожаловался журналистам, что сын с ним практически не общается.
На видео, которое Малинин разместил на своей странице в Instagram, рядом с ним сидит его младший брат Олег.
 

– Олег приехал в Москву погостить, немножко пообщаться со мной, с мамой. У нас все замечательно, - начал певец. - Конечно, мы в курсе, что Николай Степанович (отец Малинина. – Прим. авт.) находится в больнице, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Пусть его окружение не волнуется, что им нечем платить, я обязательно все оплачу. Завтра Олег вылетит в Екатеринбург, обязательно навестит отца. Хотя отец почему-то не хочет видеть одного из своих сыновей. Хочет видеть только меня.

В конце видеоролика Малинин подчеркнул, что болезнь его отца – это личные дела его семьи, очевидно, намекая на внимание со стороны СМИ. Певец подчеркнул, что "травля", которая, по его мнению, в последнее время направлена против его семьи, – это "большая несправедливость".
  • Александр Малинин (до 1988 года носил фамилию Выгузов. – Прим. авт.) родился в Свердловске в 1958 году. Учился в студии эстрадного искусства при Свердловской областной филармонии. В 1975-м его зачислили вокалистом в хор мальчиков при Уральском государственном русском народном хоре. Но уже в 1979-м артист переехал жить в Москву. Настоящая популярность пришла к Малинину в конце 80-х – начале 90-х.

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Евгений Светлый, 06.11.2017, 20:50
Тэги: Шоу-бизнес, Культура, Новости
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