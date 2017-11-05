В Екатеринбурге автобус № 17 начал ходить по зимнему расписанию

Теперь ждать его по вечерам придется по 40-65 минут. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017 Автобус № 17, который ходит от станции "Южной" до Опытного завода за поселком Рудным, начал ходить по зимнему расписанию. – Изменения введены из-за окончанием дачного сезона и снижением пассажиропотока, — сообщили в Муниципальном объединении автобусных предприятий (МОАП). – Теперь по утрам и в дневное время автобусы буду ходить с интервалом 25-40 минут, по вечерам время ожидания составит 40-65 минут. По расписанию, выложенному на сайте МОАП, первый автобус отправляется от станции «Южная» в 06:45, последний – в 22:20. Начало движения от поселка Рудный – в 06:07, окончание – в 22:50. До остановки "Опытный завод", который находится в двух километрах от Рудного, будут ходить три утренних и четыре вечерних рейса. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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