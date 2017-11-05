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В Екатеринбурге автобус № 17 начал ходить по зимнему расписанию

В Екатеринбурге автобус № 17 начал ходить по зимнему расписанию
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Фото: commons.wikimedia.org
Теперь ждать его по вечерам придется по 40-65 минут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

Автобус № 17, который ходит от станции "Южной" до Опытного завода за поселком Рудным, начал ходить по зимнему расписанию. 

– Изменения введены из-за окончанием дачного сезона и снижением пассажиропотока, — сообщили в Муниципальном объединении автобусных предприятий (МОАП).  – Теперь по утрам и в дневное время автобусы буду ходить с интервалом 25-40 минут, по вечерам время ожидания составит 40-65 минут.

По расписанию, выложенному на сайте МОАП, первый автобус отправляется от станции «Южная» в 06:45, последний –  в 22:20. Начало движения от поселка Рудный – в 06:07, окончание – в 22:50.
  • До остановки "Опытный завод", который находится в двух километрах от Рудного, будут ходить три утренних и четыре вечерних рейса.

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Евгений Светлый, 06.11.2017, 12:45
Тэги: Транспорт, Новости
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