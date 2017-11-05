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В Екатеринбурге выберут лучшего косплеера

В Екатеринбурге выберут лучшего косплеера
16+
Фото: Фото предоставлено организаторами Фестиваля фантастики и фэнтези "ФЗ"
В уральской столице проходит Фестиваль фантастики и фэнтези "ФЗ".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

В понедельник, 6 ноября, в столице Урала стартовал Фестиваль фантастики и фэнтези "ФЗ", где собралось около сотни косплееров, переодетых в костюмы известных персонажей – принцесс из мультфильмов Диснея, героев фильмов "Пираты Карибского моря" и "Звездные войны", а также видеоигр, аниме  и комиксов.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет одно из самых престижных соревнований среди косплееров – Высшая Лига Косплея, где вступят в схватку лишь те, кто в этом году уже занимал призовые места на других конкурсах.

– Как бы пафосно это не звучало, но победитель Высшей Лиги Косплея (ВЛК) на Фестивале фантастики и фэнтези "Ф3" – это действительно чемпион чемпионов, – рассказал директор фестиваля Антон Рябов. –  Аналогичного состязания нет нигде на просторах Российской Федерации. История ВЛК началась в 2016 году, когда ее победителем стал Майкл Мураки в образе Кайло Рена из "Звездных войн". В этом году на фестиваль он приедет как капитан Джек Воробей.

А в жюри Высшей Лиги Косплея в этом году войдет известный косплеер Isugi , который является специалистом "по крафту и пластическому гриму" и неоднократным призером самых престижных фестивалей. 
Также гости "Ф3" побывают на историческом балу, где смогут обучиться старинным танцам и заполучить интересные видео и фото с героями любимых книг и кинокартин. Кроме того, организаторы устроили специальную зону для любителей видеоигр.
  • А в 18:30 в рамках фестиваля на втором этаже центра культуры "Урал2 начнется автограф-сессия с Алексом Симмонсом – автором комикса про Скуби-Ду.
  • Имя победителя Высшей Лиги Косплеея назовут после 19:00 в концертном зале "Урала".

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Евгений Светлый, 06.11.2017, 17:30
Тэги: Культура, Новости
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