В Краснотурьинске стажер ГУФСИН поймал магазинных воришек

Молодые люди пытались вынести из супермаркета дорогую косметику и рыбные деликатесы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.11.2017

В Краснотурьинске двое парней, придумав, как вынести из магазина дорогостоящие товары, отправились в ближайший супермаркет "Пятерочка". Однако кража не удалась – воришкам помешал стажер отдела охраны местной колонии Дмитрий Хабибулин.

Схема преступления была довольно проста. Один из приятелей под видом покупателя поставил корзину с продуктами у самого выхода из магазина, и отошел, якобы за другими товарами. В это время его подельник, схватив корзинку, попытался скрыться. Но за дверью супермаркета их встретил сотрудник ГУФСИН.

– Сотрудник-стажер отдела охраны ИК-3 Дмитрий Хабибулин задержал двоих молодых людей, которые пытались скрыться после ограбления магазина "Пятерочка", расположенном на бульваре Мира. Они пытались вынести дорогостоящую косметику и рыбные деликатесы, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Потом руководство магазина вызвало охрану. А заместитель директора супермаркета поблагодарила сотрудника ГУФСИН за его смелость.

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