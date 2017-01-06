Наверх
Он вернулся домой: в Екатеринбурге маленькая Ульяна наконец забрала своего мишку из Кольцово
10:37, сегодня
«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения
19:11, 06.01.20171
Зеркало, свечи, иглы и кольца: самые распространенные способы гадания на Рождество
17:42, 06.01.2017
«Дайте им огнетушитель, что стоите?» В Екатеринбурге на Учителей сгорел пассажирский микроавтобус
15:48, 06.01.2017
Уральские синоптики: Рождество в Екатеринбурге будет холодным
15:13, 06.01.20171
Всенощное бдение, Божественная литургия и Рождественская вечеря: расписание работы храмов Екатеринбурга в Рождество
13:56, 06.01.2017
«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин
12:46, 06.01.20172
Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси
10:21, 06.01.2017
Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков
20:30, 05.01.2017
В Екатеринбурге улицу на ЖБИ залило коричневой водой
19:45, 05.01.2017
Обручальное кольцо и бумажник украли у пьяного посетителя бара, когда тот уснул в заведении
19:00, 05.01.2017
Впервые за полтора года доллар опустился ниже 60 рублей
18:00, 05.01.2017
Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки
17:00, 05.01.2017
Рецидивист по прозвищу Паровоз подозревается в убийстве 4 человек
16:00, 05.01.2017
Пара горок, каток и елка: обзор районных ледовых городков в Екатеринбурге
14:51, 05.01.2017
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
14:00, 05.01.2017
За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
12:39, 05.01.2017
Из-за метели закрыли трассу «Екатеринбург-Алматы»
12:12, 05.01.2017
Где в новогодние дни можно встретиться с мэром города
11:00, 05.01.2017
«Впервые была на подводной лодке «Екатеринбург»: Чичерина и Настя Полева побывали на военно-морской базе под Мурманском
10:05, 05.01.2017
«Автомобилист» потерпел крупное поражение от хоккейного клуба «Сочи»
09:11, 05.01.2017
Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
23:40, 04.01.2017
Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы
18:30, 04.01.2017
Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
17:00, 04.01.2017
Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии
16:20, 04.01.2017
Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей
15:00, 04.01.2017
Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше
14:40, 04.01.2017
Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
14:20, 04.01.2017
Британский журналист, 30 лет изучавший трагедию на «Титанике», назвал новую версию его крушения
13:55, 04.01.2017
В Турции режим ЧП продлили еще на три месяца
13:30, 04.01.2017
В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой
13:00, 04.01.20172
Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
12:40, 04.01.2017
Придется раскошелиться: с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
12:16, 04.01.2017
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
11:18, 04.01.2017
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
10:50, 04.01.20172
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
10:00, 04.01.2017
В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков
19:10, 03.01.2017
На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги
18:25, 03.01.20173
Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе
16:51, 03.01.20172
В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
15:26, 03.01.2017
Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
14:47, 03.01.20171
В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
13:09, 03.01.2017
Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области
12:34, 03.01.20171
Екатеринбуржцы увидят первый в 2017 году звездный дождь
12:02, 03.01.2017
На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
11:13, 03.01.2017
В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки
10:47, 03.01.2017
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
17:24, 02.01.2017
Они безнадежно устарели: пользователи каких гаджетов останутся в 2017 году без WhatsApp
16:42, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
15:32, 02.01.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
14:57, 02.01.2017
В 2017 году в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости
14:05, 02.01.20171

Он вернулся домой: в Екатеринбурге маленькая Ульяна наконец забрала своего мишку из Кольцово

Он вернулся домой: в Екатеринбурге маленькая Ульяна наконец забрала своего мишку из Кольцово
16+
Фото: Ирина ЧЕРНОВА / faceboоk.com
Чудо свершилось накануне Рождества.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

Потерянный в Кольцово в конце декабря мишка 6 января уехал к хозяйке. Екатеринбурженка Ульяна вернулась с мамой из отпуска и забрала своего друга. Пока девочка отдыхала и скучала, мишутка зря времени тоже не терял: судя по фото, он питался тортиками, катался на лошадках, наблюдал за самолетами.

— Вот и закончилась история путешествий нашего Тедди! Он вернулся домой целым и невредимым. Дорогие друзья, верьте в чудеса! С собой медведь нам привез подарочки, – написала на своей страничке в Фейсбуке мама девочки Ирина.

Сотрудники аэропорта вместе с мишуткой передали девочке конфеты и большой леденец в форме петушка.


Как отметила мама Ульяны, Тедди — не первая потерянная игрушка в аэропорту, но первая, кто вернулся.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 07.01.2017, 10:37
Тэги: Дети, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Баскетбол Грипп в Екатеринбурге Коллекторы Лайфхак Школа ЧМ-2018 Высокие технологии Афиша Авто Отношения Здоровье Дороги Отдых Видео Пусть говорят Мода ГИБДД Ловец покемонов Скандалы Путин ЖКХ Животные Катастрофа Экономика История Екатеринбурга Новости В Екатеринбурге -40 градусов Парковки Слухи Растения Шоу-бизнес Мировые новости Образование Ошибки врачей Еда Убийство в Рахмангулово Происшествия Мотоциклы Самолет Минобороны упал в Якутии Приостановка полетов в Египет Суд Личное Дело Пьянкова Семья Корь Знаменитости Взрыв Война ритуальных агентств ЗАГС Гололед Спорт Погода Снос монастыря на Качканаре Мультимедиа МЧС Бэби-боксы Волейбол Расстрел Женщины Культура Новый год Дорожные воины Опрос Дом-2 Эксклюзив Сибирская язва Развлечения Статистика Жизнь в городе Футбол Интервью Крушение самолета под Ростовом ДТП Грипп Красота Конкурсы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отключение света Уралмаш, Эльмаш Горящие авто Туризм Кто заработал Музыка Дети Пожар Фото Ту 154 Хэллоуин-2015 Биатлон Скорая помощь История успеха Расстрел на Депутатской Экономия Голодовка в колонии Ельцин-центр Рецензия ВУЗ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? В Египте разбился самолет с российскими туристами Мужчины Мистика Новости дня Репортаж ИГИЛ Выставки Деньги Необычное Храм святой Екатерины Доска позора Медицина Скандал с Новиковым Политика Тест Новости России Взятки Искусство Рейтинг Недвижимость Розыск Секс Общественный транспорт Психология Криминал Студенты Строительство Смерть Кризис и санкции Религия Военный репортаж Бизнес Транспорт Горячее Приговор Лошагину Интернет Обрушение крыши на Калинина Самолет СМИ Расписание Производство Хоккей Позитив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru