Он вернулся домой: в Екатеринбурге маленькая Ульяна наконец забрала своего мишку из Кольцово

Чудо свершилось накануне Рождества.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

Потерянный в Кольцово в конце декабря мишка 6 января уехал к хозяйке. Екатеринбурженка Ульяна вернулась с мамой из отпуска и забрала своего друга. Пока девочка отдыхала и скучала, мишутка зря времени тоже не терял: судя по фото, он питался тортиками, катался на лошадках, наблюдал за самолетами.

— Вот и закончилась история путешествий нашего Тедди! Он вернулся домой целым и невредимым. Дорогие друзья, верьте в чудеса! С собой медведь нам привез подарочки, – написала на своей страничке в Фейсбуке мама девочки Ирина.

Сотрудники аэропорта вместе с мишуткой передали девочке конфеты и большой леденец в форме петушка.



Как отметила мама Ульяны, Тедди — не первая потерянная игрушка в аэропорту, но первая, кто вернулся.