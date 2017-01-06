В Екатеринбурге запретили размещать блоки кондиционеров на фасадах зданий

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Екатеринбурге выпустили графические рекомендации, как правильно устанавливать кондиционеры на дома, а также какие изменения в архитектуре здания считаются несущественными. Об этом сегодня, 7 декабря, написала «Областная газета».

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга разработал графические методические рекомендации к внешнему виду фасадов домов.



Новый документ является приложением к постановлению мэрии «Об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений».



В приложении указано, что в Екатеринбурге действует запрет на размещение кондиционеров в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения. Также запрещается устанавливать их над тротуарами и без привязки к архитектурному решению здания.





Другие нововведения касаются балконов, лоджий и эркеров. В администрации запретили покрывать их стеклом и тонировкой, не предусмотренными проектом и противоречащими изначальному архитектурному облику строения, изменять их формы.