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В Екатеринбурге запретили размещать блоки кондиционеров на фасадах зданий

В Екатеринбурге запретили размещать блоки кондиционеров на фасадах зданий
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Фото: kostromaremont.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

В Екатеринбурге выпустили графические рекомендации, как правильно устанавливать кондиционеры на дома, а также какие изменения в архитектуре здания считаются несущественными. Об этом сегодня, 7 декабря, написала «Областная газета».

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга разработал графические методические рекомендации к внешнему виду фасадов домов.


Новый документ является приложением к постановлению мэрии «Об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений».

В приложении указано, что в Екатеринбурге действует запрет на размещение кондиционеров в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения. Также запрещается устанавливать их над тротуарами и без привязки к архитектурному решению здания.



Другие нововведения касаются балконов, лоджий и эркеров. В администрации запретили покрывать их стеклом и тонировкой, не предусмотренными проектом и противоречащими изначальному архитектурному облику строения, изменять их формы.

— Входные группы рекомендуется размещать под балконами на одной оси. Если их у одного здания несколько, то они должны быть выполнены в едином стилевом, конструктивном и стилевом решении. Максимально допустимая высота уровня входа не должна превышать 1,2 метра. Все лесенки следует оснастить пандусами, — отмечено в приложении.

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Марина Подкорытова, 07.01.2017, 18:10
Тэги: ЖКХ, Строительство, Жизнь в городе
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