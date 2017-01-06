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В Свердловской области женщина спасла раненую косулю и решила оставить ее у себя жить

В Свердловской области женщина спасла раненую косулю и решила оставить ее у себя жить
16+
Фото: кадр из сюжета ОТР
В зоопарке Екатеринбурге животное предложили принять на корм львам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.01.2017

Жительница Свердловской области самостоятельно выходила раненую косулю и решила оставить ее у себя жить. Животное отказались принять в зоопарке Екатеринбурга, а отпускать полуручную косулю в дикий лес уже слишком опасно.

Теперь Ирина собирает документы для того, чтобы оформить ветпаспорт на Милку и оставить ее в хозяйстве.

Лежала в лесу в крови

Как рассказали журналисты ОТР, жительница Свердловской области Ирина Русских этим летом нашла раненую косулю в лесу недалеко от деревни Усть-Маш. Маленькое животнное лежало в траве в луже крови.

— У нее был нос в крови, тут кровь уже бежала, лежала ни живая, ни мертвая. У меня сестренка Анжелика, она ветеринар, все обработала из автомобильной аптечки — вата, перекись и все, домой ее привезли, — рассказала Ирина.

Ирина выхаживала косулю, как младенца, каждые три часа поила из бутылочки молоком. Сестра Ирины ставила животному уколы и капельницы. Назвали косулю Милка. Через месяц Милка поправилась. Начала бегать и прыгать по дому, и ее решили переселить в сарай к курицам и теленку.

В зоопарке предложили взять косулю на корм львам

Пару месяцев назад Ирина хотела отдать косулю в Екатеринбургский зоопарк. Но там уточнили, что возьмут Милку только как еду для тигров и львов. В заповеднике неподалеку от Усть-Маша Ирине сказали, что за время, проведенное у людей, Милка стала ручной, и в дикой природе может пропасть.

Поэтому Ирина решила оставить косулю у себя. Питается Милка сеном с клевером, овсом и овощами, играет с детьми хозяйки и даже помогает по хозяйству.

 

С Ирины требуют объяснительную и справки на животное

Узнав о том, что Ирина решила оставить косуюлю у себя, специалисты регионального департамента по охране животных потребовали оформить на Милку все документы: по закону забирать диких животных из природной среды без веских причин запрещено. При этом они осудили поступок Ирины, отметив, что надо было оставить косуленка в лесу.



Ирина будет бороться за своего любимого питомца. Ей надо будет написать объяснительную о том, что она нашла раненое животное, которое нельзя было бросить в лесу. А затем оформить на косулю ветеринарно-санитарный паспорт. И тогда семья Русских сможет оставить у себя Милку жить на законных основаниях.

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Марина Подкорытова, 07.01.2017, 15:55
Тэги: Фото, Жизнь в городе, Животные
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