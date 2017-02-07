AliExpress отменил бесплатную доставку для большинства товаров

Компания изменила правила доставки заказов в Россию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

AliExpress ввел обязательное присвоение трек-номера для всех заказов, в связи с чем для товаров дороже двух долларов будет отменена бесплатная доставка, сообщили в пресс-службе на сайте компании 7 февраля.

AliExpress отменил бесплатную доставку для товаров стоимостью более двух долларов

Китайский интернет-магазин AliExpress с 7 февраля поменял правила доставки заказов в Россию, Белоруссию и Украину. Отныне каждому товару будет присваиваться трек-номер, для заказов с ценой более двух долларов бесплатная доставка будет отменена.

Таким образом, доставка большинства товаров с AliExpress станет платной. В пресс-релизе отмечается, что такие меры необходимы, чтоб обеспечить стабильность и качество логистического сервиса.

Сроки доставки заказов увеличатся

По словам гендиректора Евро-Азиатского таможенного оператора Юрия Дворного, решение компании связано с тем, что «Почта России» обязала страны отправлять товары малой ценности в единый сортировочный центр в Мирный, откуда их развозят по российским городам, сообщает 66.ru.

Представители AliExpress сообщили НАШЕЙ, что введение платной доставки для товаров дороже двух долларов будет зависеть от продавца:

– Мы вводим трекинг посылок от 2 долларов, чтобы они не терялись. А бесплатную доставку никто не отменял. Будет ли платная доставка для товаров стоимостью от двух долларов, зависит от продавца. Многие из них включают цену отслеживания в стоимость уже много лет, так что в конечном итоге мало что изменится.

Это усложнило доставку для отправителя, однако транспортировка через Мирный не будет отменена. Из-за этого заказчикам придется ждать свои покупки дольше.

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